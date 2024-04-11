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Aksaray'da trafik kazasında yaralanan kadının feryadı: "Ben iyiyim kocama bakın"

Aksaray'da trafik kazasında yaralanan kadının feryadı: "Ben iyiyim kocama bakın" Aksaray'da kontrolünü kaybederek takla atan araçtan yaralı olarak çıkartılan Yıldız Acur, sedyeyle götürülürken, "Bende bir şey yok kocama bakın" diyerek ağladı. Eşi Yusuf Acur ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.