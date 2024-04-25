Aksaray'da üfleme eğitimi verilen kadın 44. seferde alkollü çıktı Dur ihtarına uymayarak 53 kilometre kaçan kadın sürücü, alkolmetreye üflermiş gibi yapıp üflemeyince 3 alkolmetre değiştirildi ve üfleme eğitimi verildi. İlginç anlar kameraya yansıdı.

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İHA

Aksaray'da ekipler denetim gerçekleştirirken hareketli anlar yaşandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri kadın sürücünün kullandığı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

Kadın sürücü denetimden kaçtı

İhtara uymayan kadın sürücü hızla denetim noktasından kaçtı.

Sürücünün plakası jandarma ekipleri tarafından hem jandarma hem de emniyet haber merkezine bildirildi.

Bunun üzerine jandarma ve polis ekipleri karayolu ve aracın geldiği istikamete yönelik adeta bölgeyi abluka altına aldı.

53 kilometre boyunca durmadı

Jandarma ekipleriyle kısa süre kovalamacaya giren kadın sürücü 53 kilometre kaçtıktan sonra şehir merkezi girişinde polis ekiplerinin de "dur" ihtarına uymadı.

Ekiplerin kaza riskine karşı kontrollü bir şekilde takip ettiği kadın sürücü çok gidemeden yakalandı.

Polis ekiplerinin üfleme eğitimi ile imtihanı

Durdurulduktan sonra araçtan indirilen ve isminin Gülten Nas Y. olduğu belirlenen 49 yaşındaki kadın sürücü rahat tavır ve hareketleriyle dikkat çekti.

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen kadın sürücüye alkol kontrolü yapmak isteyen polis memurlarının üfleme eğitimi ile imtihanı burada başladı.

Üflemiş gibi yaptı

Alkol kontrolünden geçirilmek istenen kadına polis memurlarınca alkolmetre üfletilmek istendi. Alkolmetreyi üflemeye çalışan kadın üflermiş gibi yapıp üflemekten çekinirken, polis memurları kadına adeta üfleme eğitimi verdi.

Bir polis memuru ağzıyla kadına üflemeyi gösterirken, bir değir polis memuru da elindeki üfleme çubuğunun poşetiyle üflemeyi anlattı. Eğitimin ardından polis memurlarının üfletme imtihanı başladı.

44'üncüsünde promili alındı

Kadına defalarca alkolmetreyi üfletmeye çalışan polis memurları kadının üflemeyip üflüyormuş gibi göstermesiyle büyük bir sınav verdi. Alkolmetreye de güvenmeyen kadın sürücüye 3 farklı alkolmetre üfletildi.

Zaman zaman su içen ve dinlenmeye geçen kadın sürücü 1 saat boyunca polis memurlarına ecel teri döktürdü. 43 kez alkolmetreyi üflemeyerek kandırmaya çalışan kadın sürücü 44. üflemesinde pes ederek normal bir şekilde üfledi.

Üflemenin ardından kadının 0.97 promil alkollü olduğu belirlendi.

İlginç anlar kamerada

Polis ve kadın arasındaki yaşanan ilginç diyaloglar ise anbean kameralara yansıdı.

Alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilen kadın sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Araç ise olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)