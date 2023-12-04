Aksaray'da üniversiteli genç kız yurt önündeki kazada öldü Aksaray'da kaldıkları yurda gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi genç kız otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Yanındaki arkadaşı ise son anda otomobilin geldiğini fark edip geri çekilerek kurtuldu.

DHA

Aksaray merkez Hacılar Harmanı Mahallesi'nde kaldıkları yurda gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Aksaray Üniversitesi öğrencisi Mine Nur Uysal'a (20) Gencay Kavlak (23) yönetimindeki otomobil çarptı.

Uysal'ın yanındaki İrem Koyuncu, otomobili son anda fark edip geri çekilerek kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Kanlar içinde kalan Uysal, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Uysal'ın cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ise gözaltına alındı.

"Telefonla konuşan Mine'ye hızla çarptı"

Arkadaşı Mine Nur Uysal ile birlikte kaldıkları yurda gitmek için yolun karşısına geçmek istediklerini belirten İrem Koyuncu, "Mine ile birlikte karşıya geçecektik. Araba bir anda hızla geldi. Normalde bana çarpıyordu, ben geri çekildim. Arkadaşım da telefonla konuşuyordu. Ona hızla çarptı. Daha sonra bir hayli sürüklendi" dedi.

Koyuncu, gözyaşları içinde polise yolun karşısına geçmek istedikleri yer ile çarpmanın şiddetiyle etrafa savrulan arkadaşı Uysal'ın cep telefonu ve başörtüsünün düştüğü yeri gösterdi.

Uysal'ın cenazesinin ise otopsinin ardından memleketi Burdur'a gönderileceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)