Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonda şüpheli adreslere baskınlar yapıldı. Adreste çok sayıda uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine zehir tacirleri gözaltına alındı.

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İHA

Ülkenin dört bir yanında zehir tacirleriyle mücadele sürüyor.

Güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerinin sonunu getirmekte kararlı.

Son operasyonun adresi Aksaray oldu.

Jandarma ekipleri 3 şüphelinin peşine düştü

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, 3 şüphelinin uyuşturucu imal ettiği ve ticaretini yaptığı bilgisine erişti.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerinin peşine düştü.

1 ay boyunca takip edildiler

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden jandarma ekipleri, 1 ay boyunca şahısları takip etti.

Teknik ve fiziksel olarak yapılan takiplerde yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

Gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli de suçüstü yakalanırkendı.

Şüpheliler cezaevine gönderildi

Adreste yapılan aramalarda 480 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu hap, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)