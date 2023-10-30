Ülkenin dört bir yanında zehir tacirleriyle mücadele sürüyor.
Güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerinin sonunu getirmekte kararlı.
Son operasyonun adresi Aksaray oldu.
Jandarma ekipleri 3 şüphelinin peşine düştü
Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, 3 şüphelinin uyuşturucu imal ettiği ve ticaretini yaptığı bilgisine erişti.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerinin peşine düştü.
1 ay boyunca takip edildiler
Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden jandarma ekipleri, 1 ay boyunca şahısları takip etti.
Teknik ve fiziksel olarak yapılan takiplerde yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.
Gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli de suçüstü yakalanırkendı.
Şüpheliler cezaevine gönderildi
Adreste yapılan aramalarda 480 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu hap, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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