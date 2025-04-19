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DHA

Aksaray'da kurye Efe K. yönetimindeki motosiklet ile Zehra G. yönetimindeki plakasız elektrikli bisiklet çarpıştı.

Sürücüler Efe K. ile başında kask olmayan Zehra G. ve arkasında oturan 13 yaşındaki erkek kardeşi Y.G., yola savrulup yaralandı.

YARALI KARDEŞİNİ BIRAKIP KAÇTI

Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Zehra G., yaralı halde yerde yatan kardeşini bırakıp, elektrikli bisikletine binerek kaçtı.

"CEZA YAZMAYIN, EŞİM BENİ ÖLDÜRÜR"

Sağlıkçılar, Efe K. ile Y.G.'yi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Çocuklarının kaza yaptığını duyup olay yerine gelen Sevil G., polislere, "Ceza yazmayın, kızım araç kullanmıyor, elektrikli bisiklet kullanıyor. Ceza yazmayın, eşim beni öldürür. Elektrikli bisikleti alalı daha birkaç gün oldu." dedi.

POLİS KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATTI

Bir polis memuru ise kazaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçamayacağını, işlem yapacağını söyledi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.