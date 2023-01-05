Aksaray'da yaşlı adamı 77 bin 300 lira dolandırdılar

Kendileri polis olarak tanıtan çete, yaşlı adamı dolandırıcılardan kurtaracağız vaadiyle 77 bin 300 TL dolandırdı.

Vatandaşları ağlarına düşüren dolandırıcıların hikayeleri her geçen gün değişiyor.

Farklı vaadlerle şahısları zor duruma sokan dolandırıcılar, bu sefer Aksaray'da yaşlı adamı ağlarına düşürdü.

Aksaray'da 3 gün önce kendilerini polis olarak tanıtarak 69 yaşındaki Duran Derin'i arayan dolandırıcılık şebekesi, yaşlı adamı koruma bahanesi ile dolandırdı.

"Seni dolandırıcılardan koruyacağız"

Eşinin tedavisi için Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giden yaşlı adamı arayan şebeke, kendilerini 2 polis adıyla tanıtarak, "Seni dolandırıcılardan koruyacağız. Hesabındaki parayı güvene almamız için gönder." deyip yaşlı adamdan para istedi.

77 bin 300 TL gönderdi

Eşinin tedavisi için ayırdığı parayı korumak isteyen yaşlı adam, 77 bin 300 TL'yi dolandırıcıların hesabına yolladı.

Aksaray'a geldiğinde dolandırıcılar tarafından tekrar aranan yaşlı adama, "100 bin TL'yi hesaba yatır. Polisler sorarsa polis yeğenim Ali'nin haberi var." deyince yaşlı adam, dolandırıldığını anlayarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekiplerden yardım istedi

Banka önüne giden yaşlı adam, hesabındaki parayı güvene alarak polis ekiplerinden yardım istedi.

"Hacizli miyim, buraya gel polissen göreyim dedim"

Duran Derin dolandırıldığını, "Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde bankaya git dediler. Benden 77 bin 300 lira para aldılar. Mehmet Yıldırım'ın yanına gideceğim dedim. Hani bana telefonda Mehmet Yıldırım dediler. Bankaya git öyle oraya git dediler. Yahu bankaya niye gideyim. Hacizli miyim, buraya gel polissen göreyim dedim. Önceden 77 bin liramı aldılar." diyerek anlattı.

Polis merkezine götürüldü

İHA'nın haberine göre, yaşlı adam ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, dolandırıcılık ile ilgili soruşturma başlatıldı.