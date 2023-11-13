Aksaray'da yolcu otobüsünde hareketli anlar! Uyuşturucu kullanan yolcu indirildi Şehirlerarası otobüs terminalinde kendinden geçmiş halde bulunan genç adamın, otobüste uyuşturucu madde kullandığı öğrenildi. Yolcuyu araçtan indiren otobüs firmasına para cezası uygulandı.

DHA

Aksaray'da ilginç bir olay yaşandı.

Saat 10.30 sıralarında şehirlerarası otobüs terminalinde çevredekiler, peronda bekleyen bir vatandaştan şüphelendi.

Şahsın kendi eşyalarının üzerinde kendinden geçmiş halde oturması dikkat çekti. Bunun üzerine vatandaşlar terminaldeki polis ve zabıta ekiplerine haber verdi.

"Bir madde içtim"

Ekipler, kendisine gelmesini sağladıkları kişinin Gökhan G. olduğunu belirledi. Gökhan G. ekiplere, ''Ne içtiğimi kendim de hatırlamıyorum. Bir madde içtim, sadece onu hatırlıyorum'.' dedi.

Araçta uyuşturucu kullanınca indirildi

Ekiplerin yaptığı araştırmada Gökhan G.'nin yolcu otobüsüyle İstanbul'dan Adana'ya giderken, araçta uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla şoför ve muavin tarafından indirildiğini tespit etti.

Otobüs firmasına para cezası

Zabıta ekipleri, Gökhan G.'yi terminalde bırakıp giden otobüs firmasına bin 200 lira idari para cezası uyguladı.

Ayakta durmakta güçlük çeken Gökhan G.'nin de bir süre dinlendikten sonra başka bir otobüsle Adana'ya gönderileceği belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)