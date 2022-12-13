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    Aksaray'daki baba, oğlunu boğa saldırısından kurtardı

    Büyükbaş hayvanlarını bahçeye salan çifti, boğalardan birinin 8 yaşındaki oğluna saldırdığını gördü. Babanın oğlunu kurtardığı anlar kameraya yansıdı.
    • 13.12.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 12:48
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    Aksaray'daki baba, oğlunu boğa saldırısından kurtardı

    Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde yaşayan Çiftçi Üçler Demirel, ahırdaki büyükbaşlarını sulama için bahçeye çıkardı.

    Bu sırada boğalardan biri, çiftçinin oğlu Ahmet Demirel'i (8) kovalamaya başladı.

    Oğlunu saldırıdan kurtardı

    Boğayı fark eden Demirel ise koşarak oğlunu son anda kurtarıp, boğanın saldırmasını engelledi.

    "Koşarak önüne geçtim"

    Üçler Demirel, "Boğayı görünce hemen koşarak önüne geçtim. Yaralanmadan oğlumu kurtarmayı başardım." dedi.

    Aksaray'daki baba, oğlunu boğa saldırısından kurtardı VİDEO

    Aksaray daki baba, oğlunu boğa saldırısından kurtardı #1

    Aksaray daki baba, oğlunu boğa saldırısından kurtardı #2

    Aksaray daki baba, oğlunu boğa saldırısından kurtardı #3

    Aksaray daki baba, oğlunu boğa saldırısından kurtardı #4

    Aksaray daki baba, oğlunu boğa saldırısından kurtardı #5


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