Aksaray'daki tüfekli saldırıda yaralılardan biri öldü

Aksaray'da Fatih Mahallesi'nde Abdullah D., sokakta karşılaştığı husumetlisi Kaan Karacaoğlu ve Onur Kandemir ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah D., aracından aldığı tüfekle ateş ederek Kaan Karacaoğlu'nu karnından, Onur Kandemir'i de sol kolundan yaraladı.
Karacaoğlu ve Kandemir, kanlar içinde yere yığılırken, Abdullah D. ise kaçtı.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kaan Karacaoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Onur Kandemir'in ise kolundan ameliyat edildiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Çalışmalar sürüyor
Polis, şüpheli Abdullah D.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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