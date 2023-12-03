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Aksaray'daki tüfekli saldırıda yaralılardan biri öldü

Aksaray'daki tüfekli saldırıda yaralılardan biri öldü Abdullah D.'nin, sokakta tartışıp tüfekle ateş ederek yaraladığı husumetlilerinden Kaan Karacaoğlu, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Onur Kandemir'in tedavisi sürüyor.