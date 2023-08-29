Aksaraylı gurbetçinin renkli hayatı: Modacı Kadir giyim tarzıyla dikkat çekiyor Hollanda'da yaşayan ve tatil için memleketi Aksaray'a gelen Kadir Demir, renkli kıyafet tutkusuyla tanınıyor. 1972 yılından bu yana tarzından vazgeçmeyen Demir'e arkadaşları Modacı Kadir diyor.

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DHA

Aksaray'ın en renkli isimlerinden biri bir gurbetçi...

Hollanda’da yaşayan ve tatil için memleketi Aksaray'a gelen Kadir Demir, giyim tarzıyla dikkat çekiyor.

Giyim tarzı olarak takım elbise, kravat ve gömlek tercih eden Demir; saat, kemer ve tespihe de büyük önem gösteriyor.

Kadir Demir’i görenler, kendisiyle fotoğraf çekilmek istiyor.

Arkadaşları ona Modacı Kadir diyor

Arkadaşlarının giyim tarzı nedeniyle kendisine 'Modacı Kadir' ismini verdiğini belirten Demir, “1972 yılından bu yana bu şekilde renkli kıyafetler giyiyorum. Benim en büyük alışkınlığım bu ve bırakamıyorum. Ben elbise ve ayakkabılarıma bir daire parası harcadım." dedi.

"48 çift değişik renklerde ayakkabım var"

Çocukluğunda babasından renkli kıyafetler istediğini söyleyen Kadir Demir, "Hollanda’nın Rotterdam kentinde yaşıyorum. Babam Hollanda’da işçi olarak çalışırdı. Ben de ona mektup yazar, renkli kıyafetler isterdim. Babam da bana getirirdi. Benim mesleğim yorgancılık.

Moda yorgan evinde çalışırdım. Kendi elbiselerime de o dönemde şekil verirdim. 1985 yılında Hollanda’ya gittim. 48 çift değişik renklerde ayakkabım var. 80 kıyafetim var. Ayakkabılarımı özel olarak İspanya’da kemeri ile birlikte yaptırıyorum." diye konuştu.

"Benden giyim tavsiyesi alan da var"

Kıyafetlerinin ütüsünü kendisinin yaptığını belirten Demir şunları dedi: