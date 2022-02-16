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    Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni saldırıya uğradı

    Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'nın, dün gece Cevizlibağ'da silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 10:55
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    Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni saldırıya uğradı

    İstanbul'da dün gece aracıyla Cevizlibağ'da ilerleyen Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, silahlı saldırıya uğradı.

    Başka bir araçtan açılan ateşle bacağından yaralanan Çakıcı, kendi imkanları ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Cerrahi Servisi’ne gitti.

    HAYATİ TEHLİKESİ YOK

    Hayati tehlikesi bulunmayan Çakıcı'nın tedavisine devam edildiği öğrenildi.

    Adem Çakıcı'nın ilk ifadesinde, kendisine silahla saldıranları tanımadığını söylediği belirtildi.

    Alaaddin Çakıcı nın yeğeni saldırıya uğradı #1

    2017'DE DE SALDIRIYA UĞRADI

    Öte yandan yeğen Adem Çakıcı'nın, 29 Aralık 2017 yılında, Kadıköy'de bulunan bir otelin restoranında silahla vurulduğu ortaya çıktı.

    Alaaddin Çakıcı nın yeğeni saldırıya uğradı #2

    Alaaddin Çakıcı nın yeğeni saldırıya uğradı #3


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