Alaattin İlyas Saral tutuklandı Hakkında ileri sürülen suçlamalara yanıt vermek ve yargılama sürecine katılmak için yurt dışından kendi isteğiyle İstanbul'a dönen İlyas Alaattin Saral, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde uzun süreden beri aranan ve yurt dışına firar ettiği iddia edilen İlyas Alaattin Saral, hakkındaki suçlamalara yanıt vermek ve yargılama sürecine katılmak için Belçika'nın başkenti Brüksel'den Türkiye'ye dönüş yaptı. 169 sanıklı davada aralarında iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu soruşturma dosyası kapsamında aranan Saral, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Tutuklandı Emniyetteki işlemleri tamamlanan Saral, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.