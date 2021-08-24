Alaçatı’da cinayet: Gözaltı sayısı 6’ya yükseldi

Bir gece kulübü önünde çıkan ve Alpay Kalyon’un hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada, gözaltı sayısının 6'ya yükseldiği öğrenildi. Zanlılar bugün hakim karşısına çıkacak.

21 Ağustos Cumartesi gecesi İzmir Alaçatı’daki bir gece kulübüne müşteri olarak gelen Alpay Kalyon (33) ile kulüp çalışanları arasında arbede yaşandı.

Arbedede Alpay Kalyon'un bıçakla göğsünden yaralanmasının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Kalyon, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kalyon, hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Alpay Kalyon’un cansız bedeni, İzmir Adlı Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Kalyon, Yamanlar Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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"BURADA KAVGA EDEMEZSİNİZ"

Olay gecesi, Alpay Kalyon'un yan taraftaki gece kulübünde alkollü olduğu öne sürülen bir erkek tarafından darbedildiğini gördüğü kadını kurtarmak için harekete geçtiği, bu sırada mekanın önünde kavga çıktığını gören mekan çalışanları F.B., O.G. ve M.T.’nin de olaya dahil olduğu öğrenildi.

Cinayeti işlediği iddia edilen F.B.’nin, "Burada kavga edemezsiniz" diyerek eline aldığı bıçakla, Kalyon'u eşi Sırma Kalyon'un gözleri önünde bıçakladığı belirtildi.

GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Öte yandan 3 olan gözaltı sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

12 suç kaydı olan F.B., işletme sahibi C.Ü., 22 ayrı suç kaydı olan mekan müdürü M.T., otel mesul müdürü O.S., şüphelileri arabayla kaçırmakla suçlanan O.G. ve bir kişinin daha gözaltına alındığı, C.Ü., M.T., O.S. ve O.G.'nin bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

BİRİNİN 12, DİĞERİNİN 22 SUÇ KAYDI VAR

Zanlılardan F.B.'nin 12, M.T.'nin ise 22 ayrı suç kaydının olduğu öğrenilirken, cinayete ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.