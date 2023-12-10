Alanya'da anne oğlun acı ölümü... Sürücü tutuklandı Fatma İhtiyar ve oğlu Anıl İhtiyar'a çarparak ölümlerine neden olan sürücü, dün akşam çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

Antalya'nın Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Mehmet Küçük idaresindeki cip, Fatma İhtiyar ve oğluna çarptı.

Bölgedeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk belirlemede anne Fatma İhtiyar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olarak Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 yaşındaki oğlu Anıl ise yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözyaşları arasında defnedildi

Savcılık ve olay yeri incelemesinin çalışmasının ardından anne Fatma İhtiyar ve 2 yaşındaki oğlu Anıl’ın cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsilerin ardından Alanya’ya getirilen anne ve oğul içi dün Alanya’da cenaze töreni düzenlendi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Fatma İhtiyar ve oğlu Anıl İhtiyar, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında defnedildi.

Sürücü tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hacıbaba Mezarlığı’nda yapılan cenaze törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, aile yakınları ve siyasi temsilciler katıldı. Cenaze töreninde Fatma İhtiyar’ın annesi Emine Topal ise cenazenin alınışı sırasında yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.

Olayın ardından gözaltına alınan cip sürücüsü Mehmet Küçük, dün akşam çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)