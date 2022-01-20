Alanya’da aranan suçlunun yakalanma anı

1 yıldır aranan cezaevi firarisi, tanınmamak için kask takarak girdiği eczanede baltayı taşa vurdu. Suçlu, o sırada tesadüfen eczaneye gelen bir JASAT personeli tarafından yakalandı.

Antalya’nın Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı 9. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 16 suçtan aranan 17 yıl kesinleşmiş suçu bulunan cezaevi firarisi M.Y. (44), yaklaşık 1 yıldır aranmasına rağmen sabit ikametgahının bulunmaması ve şüphelinin motosiklet kullanıp kaskla gezmesi nedeniyle yakalanamadı.

Dün saat 21.00 sıralarında M.Y., Alanya’nın Oba Mahallesi’nde kaskıyla bir eczaneden ilaç almaya geldi.

TEK BAŞINA YAKALADI

Bu sırada tesadüfen eczanede bulunan JASAT personeli, şüpheliyi tanıdı.

JASAT personeli, M.Y.’den kimliğini istedi.

M.Y.’nin sahte isim beyanında bulunduğunu anlayan JASAT personeli, şüpheliyi tek başına büyük mücadele vererek etkisiz hale getirdi.

Şüphelinin yakalanma anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Antalya'da cezaevi firarisi girdiği eczanede JASAT personeline denk geldi VİDEO

GÖZALTINA ALINDI

M.Y., JASAT ekipleri tarafından eczanede yakalanarak Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı.

Yapılan incelemede cezaevi firarisi olan M.Y.'nin 6 ayrı bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı, 4 ayrı nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, 4 ayrı mala zarar verme, 2 ayrı ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma olmak üzere toplam 16 suçtan arandığı tespit edildi.