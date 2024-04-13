Alanya'da drift atan alkollü sürücüye 58 bin 616 TL ceza kesildi Otomobille drift attığı dönel kavşakta jandarmayı fark edip kaçan sürücü Tunahan Ç., takiple yakalandı. Jandarma ekiplerine saldırgan tavırlarda bulunan sürücüye, 58 bin 616 lira ceza kesildi, ehliyetine ise 2 yıl el koyuldu.

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DHA

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde Tunahan Ç., dönel kavşakta otomobille drift attı.

Bu sırada caddede seyir halindeki jandarma ekibi, sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü fark etti.

Sürücünün otomobille kaçması üzerine jandarma ekibi 'dur' ihtarında bulundu.

Yakalandı

Tunahan Ç., kısa süren takibin ardından yakalandı.

Jandarma ekiplerine saldırgan davranışlarda bulunan sürücü, hakaret ve tehdit de etti.

Alkollü çıktı

Ekiplerin kontrolünde, Tunahan Ç.'nin 1.21 promil alkollü olduğu belirlendi.

58 bin 616 lira ceza kesildi

Sürücüye 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'Görevi başındaki memura mukavemet', 'Dur ikazına uymamak' ve 'Alkollü araç kullanmak' suçlarından toplam 58 bin 616 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 yıl el koyuldu.

Otomobil ise 60 gün trafikten menedildi. İfadesi alınan Tunahan Ç., serbest bırakıldı.

O anlar kameralara yansıdı

Tunahan Ç.'nin drift attığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde sürücünün kavşaktan birkaç kez döndüğü ve drift attığı anlarda, jandarma ekiplerinin de caddede olduğu yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)