Alanya’da ‘kızım kaçırıldı’ diyen annenin oyunu bozuldu

4 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia eden yabancı uyruklu anne, sosyal medyadan yardım istedi. Gerçek polisin incelemesi ile ortaya çıktı. Annenin kızı görüş izninden sonra alıkoyduğu ortaya çıktı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan yabancı uyruklu Y.P., sosyal medyadan 6 Ağustos'ta yaptığı paylaşımda, araç plakasıyla beraber 4 yaşındaki kız çocuğu E.P.'nin kaçırıldığını iddia ederek, yardım istedi.

Y.P., paylaşımında, “2 gün önce bir kız çocuğu kaçırıldı. İsmi E., 4 yaşında, boy 120 santim ve Türkçe ile Felemenkçe konuşabiliyor. Lütfen bu tweet'i oldukça yayalım ve yardımcı olalım.” dedi.

Olayın aslı ortaya çıktı

Kısa sürede yüzlerce paylaşımla yayılan çağrının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü, harekete geçti.

İnceleme başlatan polis ekipleri, detaylı çalışma ile olayın aslını ortaya çıkardı.

Babası götürdü

Sosyal medyadan yardım çağrısı yapan Y.P.'nin, velayeti bir süre önce boşandığı F.P.'de olan kızını görüş izninde alarak geri getirmediği, şehir dışındaki babanın Alanya'ya gelip, çocuğunu alarak götürdüğü tespit edildi.

Gözaltına alındı

İnceleme sonrası anne Y.P., polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA’nın haberine göre ifadesinin alınan Y.P., daha sonra serbest bırakıldı.