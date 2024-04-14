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Alanya'da kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 1 ölü

Alanya'da kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 1 ölü Alanya ilçesinde bir otomobilin yol kenarındaki dereye düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.