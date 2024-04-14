Alanya'da kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 1 ölü
İHA

Antalya'nın Alanya ilçesi Şıhlar Mahallesi Çayarası Yaylası'nda 20 yaşındaki Yavuz Özkan idaresindeki araç, Sarıveliler istikametindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye düştü.

Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri olay yerinde Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İnceleme sürüyor

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)