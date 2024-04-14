Alanya'da kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 1 ölü

İHA
Antalya'nın Alanya ilçesi Şıhlar Mahallesi Çayarası Yaylası'nda 20 yaşındaki Yavuz Özkan idaresindeki araç, Sarıveliler istikametindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye düştü.
Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Sağlık ekipleri olay yerinde Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İnceleme sürüyor
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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