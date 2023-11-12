Alanya'da parasını gasbeden 2 motosikletliyi cipiyle çarparak öldürdü Ukrayna uyruklu Dmytro C., cipinin camlarını kırarak parasını çalan iki motosikletliyi öldürdü. İki gaspçıyı cipiyle takip edip çarparak öldüren şahsın o anları ise anbean kaydedildi.

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DHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ukrayna uyruklu Dmytro C., gasba uğradı.

Dmytro C., cipi ile Sarıhasanlı Caddesi'nde durduğu sırada, başında kask takılı Murat O. ile Azerbaycan uyruklu Elnur B., motosikletle yanına geldi.

Murat O. ile Elnur B., cipin ön koltuğunda içerisinde 36 bin euro bulunan çantayı çalarak motosikletle kaçtı.

Durumu fark eden Dmytro C., iki gasbçının peşine düştü.

İki gaspçı hayatını kaybetti

Dmytro C. Takip sırasında şüphelilere tabancayla ateş etti, yaklaşık 300 metre sonra da motosiklete çarptı. Olayda, motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, Dmytro C.'yi gözaltına aldı. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, tabanca ve boş kovan bulundu.

Olayın görüntüleri, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Murat O. ile Elnur B.'nin yol kenarında cipin içinde oturan Dmytro C.'nin, aracının çevresinde bir süre tur attığı görüldü.

Motosikletten inen ikili cipin ön sol camını tabancayla kırıp, aracın içine doğru bir el ateş ettikten sonra para olan çantayı alıp kaçtı. Kamera kayıtlarında, Dmytro C.'nin, bekleme halindeki cipini çalıştırıp, Murat O. ile Elnur B.'nin motosikletinin takip ettiği ve yaklaşık 300 metre takip sonrası da çarptığı anlar yer aldı.

Tutuklandı

Dmytro C., jandarmaya verdiği ilk ifadede, motosikletle cipin yanına yaklaşan Murat O. ile Elnur B.'nin tabanca kabzasıyla camı kırdığını anlattı. Tabancayla aracın içine doğru ateş edildiğini belirten Dmytro C., daha sonra kucağındaki çantayı zorla alıp kaçtıklarını söyledi.

Dmytro C., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Dmytro C., savcılık ifadesi sonrası Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)