Alanya'da uyuşturucu krizine giren Rus turistin zor anları Alanya ilçesinde sentetik uyuşturucu aldığı tahmin edilen Rus turist, krize girdi. Krize giren ve polislere zor anlar yaşatan turist, narkotik ekipleri tarafından sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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İHA

Antalya'nın Alanya ilçesi Güller Pınarı Mahallesi Kerim Kaptanlar Sokak üzerinde bulunan 4 yıldızlı bir otelin önünde ilginç bir olay meydana geldi.

Otelin önünde üzerini çıkaran ve bağırmaya başlayan Rus turist, uyuşturucu krizine girdi.

Krize giren turisti gören yerli ve yabancı vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, bölgeye 15'e yakın polis ve bekçi sevk edildi.

Yere yatırılıp elleri kelepçelenen Rus tursit, polis aracının arkasına bindirilmek istendi ancak tüm uğraşlar çaba vermedi.

Resmi polis aracının arkasına büyük ve küçük tuvaletini yapan Rus turist için daha büyük bagajı olan araç istendi.

Komaya girmemesi için üzerine soğuk su döküldü

Rusça ve İngilizce "Su, su" diye bağıran turist bir türlü sakinleşmeyince polisler tarafından kendisine buz gibi soğuk su içirildi.

3 litrenin üstünde su için turist halen uyuşturucunun etkisi ile kendini yerden yere atarak su istemeye devam etti. Bunun üzerine su komasına girmesi endişesiyle polisler tarafından yerde yatan turistin üstüne soğuk su döküldü.

Çevrede bulunan yerli ve yabancı vatandaşlar olup biteni şaşırarak ve korku dolu gözlerle izlerken, olay yerine gelen narkotik büroya ait sivil araca bindirilen Rus turist hastaneye kaldırıldı.

Narkotik tarafından sorgulandı

Hastanede sakinleştirilen Rus turist karakola götürülerek uyuşturucu madde ya da sahte içkiyi nereden aldığına dair narkotik ekipleri tarafından sorgulandı.