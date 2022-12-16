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    Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

    Alanya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2’si tutuklandı.
    • 16.12.2022 - 19:44
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    Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

    Uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar, hız kesemeden devam ediyor.

    Antalya'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik eş zamanlı operasyonda düzenlendi.

    Operasyonda evden çıkanlar

    Gözaltına alınan 7 şüpheliye ait ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramada; 400 gram kokain, 2 hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca, 20 mermi, 2 delil niteliği taşıyan not defteri, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 Euro, 565 dolar, 32 bin 635 lira ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

    7 şüpheliden 2'si tutuklandı

    İHA'nın haberine göre; Jandarmadaki işlemlerinin ardından 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

    Zanlılardan Y.G. ve E.A. tutuklandı. E.Y., M.M.B., U.C.G., S.E. ve B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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