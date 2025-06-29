Alanya'da yamaç paraşütü kazasında bir kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kalkış sırasında kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu yaralandı.
Yamaç paraşütü pilotu Mehmet Can, yaklaşık 800 metre yükseklikteki Yassıtepe'de paraşütle kalkış yaptıktan bir süre sonra kayalık alana düştü.
Arkadaşlarının bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve İHH ekipleri sevk edildi.
KAYALIKLARDAN ÇIKARTILMASI 1 SAAT SÜRDÜ
İlk müdahalesi düştüğü yerde yapılan Can, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kayalıklardan alındı.
VÜCUDUNDA EZİKLER OLUŞTU
Vücudunda ezikler olduğu tespit edilen Can, ambulansla hastaneye kaldırıldı.