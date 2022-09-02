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Alanya'da 5 yıldızlı otelin çatısında yangın çıktı

Alanya'da 5 yıldızlı otelin çatısında yangın çıktı

Lüks otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangında 1 itfaiye eri de alevlerden etkilendi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.