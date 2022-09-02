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- Alanya'da 5 yıldızlı otelin çatısında yangın çıktı
Alanya'da 5 yıldızlı otelin çatısında yangın çıktı
- 02.09.2022 - 13:31
- Güncelleme : 02.09.2022 - 13:40
Antalya'nın Alanya ilçesinde lüks bir otel alevlere teslim oldu.
Yaz sezonu nedeniyle çok sayıda yerli ve yabancı turist i ağırlayan 5 yıldızlı otelin çatısında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çok sayıda ekip sevk edildi
Alevler kısa sürede hızla yayılırken, otelde konaklayan tatilciler hızla tahliye edildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ile arazöz sevk edildi.
Alanya'da 5 yıldızlı otelin çatısında yangın çıktı VİDEO
Kısa sürede söndürüldü
Öte yandan söndürme çalışmalarına havadan helikopter keşif uçuşuyla destek verildi.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken bazı otel çalışanlarının da gözyaşı döktüğü görüldü.
1 itfaiye eri yangından etkilendi
Valizlerini alan tatilcilerin otelden uzaklaştığı görüldü.
Müdahale sırasında dumandan etkilenen 1 itfaiye erine, ambulansta müdahale edildi.
DHA'nın aktarımına göre; soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.