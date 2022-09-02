Petrol
93.72
1.47%
Euro
18.204
0.55%
Dolar
18.2203
0.13%
Altın
998.97
0.62%
Borsa
3193
1.60%
Bitcoin
367.444
-0.15%
BTXN Coin
4.56
8.57%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Alanya'da 5 yıldızlı otelin çatısında yangın çıktı

    Lüks otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangında 1 itfaiye eri de alevlerden etkilendi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
    • 02.09.2022 - 13:31
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 13:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alanya'da 5 yıldızlı otelin çatısında yangın çıktı

    Antalya'nın Alanya ilçesinde lüks bir otel alevlere teslim oldu.

    Yaz sezonu nedeniyle çok sayıda yerli ve yabancı turist i ağırlayan 5 yıldızlı otelin çatısında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Çok sayıda ekip sevk edildi

    Alevler kısa sürede hızla yayılırken, otelde konaklayan tatilciler hızla tahliye edildi.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ile arazöz sevk edildi.

    Alanya'da 5 yıldızlı otelin çatısında yangın çıktı VİDEO


    Alanya da 5 yıldızlı otelin çatısında yangın çıktı #1

    Kısa sürede söndürüldü

    Öte yandan söndürme çalışmalarına havadan helikopter keşif uçuşuyla destek verildi.

    Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken bazı otel çalışanlarının da gözyaşı döktüğü görüldü.

    Alanya da 5 yıldızlı otelin çatısında yangın çıktı #2

    1 itfaiye eri yangından etkilendi

    Valizlerini alan tatilcilerin otelden uzaklaştığı görüldü.

    Müdahale sırasında dumandan etkilenen 1 itfaiye erine, ambulansta müdahale edildi.

    DHA'nın aktarımına göre; soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Alanya da 5 yıldızlı otelin çatısında yangın çıktı #3

    Alanya da 5 yıldızlı otelin çatısında yangın çıktı #4

    Alanya da 5 yıldızlı otelin çatısında yangın çıktı #5

    Alanya da 5 yıldızlı otelin çatısında yangın çıktı #6

    Alanya da 5 yıldızlı otelin çatısında yangın çıktı #7

    Alanya da 5 yıldızlı otelin çatısında yangın çıktı #8


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Beşiktaş'ın sigortası: Romain Saiss
    Futbol

    Beşiktaş'ın sigortası: Romain Saiss

    Eylülde zam geldi: İşte Toyota Corolla fiyat listesi
    Otomobil

    Eylülde zam geldi: İşte Toyota Corolla fiyat listesi

    Görüş Bildir