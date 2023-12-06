Alanya’yı önce dolu sonra sağanak vurdu! Dükkanları su bastı Öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı yerini yağmura bırakınca cadde ve sokaklarda biriken sular iş yerlerini bastı. Esnaf suları tahliye etmek için harekete geçti.

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DHA

Yurdun birçok noktasında sağanak yağmur etkili oluyor.

Yağış nedeniyle olumsuzluklar da beraberinde geliyor.

Antalya'da da bugün öğle saatlerinde dolu yağışı başladı. Ardından kısa sürede sağanak yağmur yüzünü gösterdi.

Sürücüler ilerleyemedi

Alanya ilçesinde yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. İlçenin farklı bölgelerinde, oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte zorlandı.

Vatandaşlar apartmanların ve iş yerlerinin saçak altlarına sığındı.

Cadde ve sokaklar beyaza büründü

Dolu yağışı, bazı bölgelerde foseptik taşmalarına neden oldu, apartman girişlerini su altında bıraktı.

Bazı bölgelerin sokak ve caddelerinin de beyaza büründüğü görüldü.

Esnaf, iş yerlerinden suları tahliye etmek için harekete geçti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)