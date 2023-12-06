DHA
Yurdun birçok noktasında sağanak yağmur etkili oluyor.
Yağış nedeniyle olumsuzluklar da beraberinde geliyor.
Antalya'da da bugün öğle saatlerinde dolu yağışı başladı. Ardından kısa sürede sağanak yağmur yüzünü gösterdi.
Sürücüler ilerleyemedi
Alanya ilçesinde yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. İlçenin farklı bölgelerinde, oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte zorlandı.
Vatandaşlar apartmanların ve iş yerlerinin saçak altlarına sığındı.
Cadde ve sokaklar beyaza büründü
Dolu yağışı, bazı bölgelerde foseptik taşmalarına neden oldu, apartman girişlerini su altında bıraktı.
Bazı bölgelerin sokak ve caddelerinin de beyaza büründüğü görüldü.
Esnaf, iş yerlerinden suları tahliye etmek için harekete geçti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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