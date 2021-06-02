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    Aleyna Çakır davasında, tanığa zorla getirme kararı

    Aleyna Çakır davasında, çağrılara rağmen duruşmalara katılmayan tanık Merve A.'nın zorla getirilmesi için karar verildi.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 13:18
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 13:32
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    Aleyna Çakır davasında, tanığa zorla getirme kararı

    Antalya'da 23 yaşında hayatını kaybeden, asıl adı Sema Esen olan Aleyna Çakır davası devam ediyor.

    Sevgilisi Ümitcan Uygun ve yanında bulunduğu belirlenen  Enes Ö. hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı.

    ÜMİTCAN UYGUN'UN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

    Hakkında farklı suçlamalarla çok sayıda soruşturma olan, sosyal medyada uyuşturucu kullanırken, çekilen görüntüleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ümitcan Uygun'un, Ankara 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

    Duruşmaya sanık Ümitcan Uygun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Sema Esen’in ağabeyi Himmet Esen ve taraf avukatları da katıldı.

    Söz alan Esen ailesinin avukatları, dosyaya giren belgelerin maddi gerçeği ortaya çıkardığını, internet aboneliği ile ilgili istenilen belgenin, davanın seyrini değiştirmeyeceğini belirterek, mahkemeden mütalaanın açıklanmasını talep etti.

    Aleyna Çakır davasında, tanığa zorla getirme kararı #1

    TANIĞA ZORLA GETİRİLME KARARI

    Sanık avukatı ise evin Ümitcan Uygun tarafından kiralandığını, bununla ilgili ev sahibinin ifadesinin dosyada mevcut olduğunu belirtip, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesini istedi.

    Mahkeme heyeti, tanık Sevilay A.'nın dinlenmesinin dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle dinlenmesinden vazgeçilmesine, olay anında evde bulunan ve çağrılara rağmen duruşmalara katılmayan tanık Merve A.'nın ise adresinin tespit edilerek, zorla getirilmesi için kolluğa müzekkere yazılmasına karar verdi. Duruşma, ertelendi.

    Aleyna Çakır davasında, tanığa zorla getirme kararı #2

    Aleyna Çakır davasında, tanığa zorla getirme kararı #3

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