Ali Babacan: İstanbul ve Ankara'da aday çıkartacağız DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara ve İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a karşı kazanmak iddiasıyla aday çıkartacaklarını açıkladı.

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ensonhaber.com

Genel seçimlerden büyük bir hayal kırıklığı ile çıkan muhalefette gündem yerel seçimler...

Millet İttifakı'nın dağılmasıyla muhalefet partileri yerel seçimlere kendi adayları ile girme kararı aldı.

CHP listelerinden TBMM'ye 15 milletvekili sokan DEVA Partisi de onlardan biri.

Genel Başkan Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde seçime kendi adayları ile girme kararlarını duyurmuştu.

Babacan, Halk TV'de katıldığı İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah programında konuya ilişkin soruları yanıtladı.

"Ankara ve İstanbul'da tabiiki aday çıkartacağız"

Kazanma iddiasıyla tüm illerde aday çıkartacaklarını söyleyen Babacan, İstanbul ve Ankara için de kesin ifadeler kullandı.

Küçükkaya, İstanbul ve Ankara için üzerine basa basa "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na karşı aday çıkartacak mısınız?" sorusunu iki kez tekrarladı.

Babacan'ın cevabı ise kısa ve net oldu: "Tabiiki! bütün Türkiye'de..."

Babacan, Küçükkaya'nın "İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyorsunuz ve umursamıyorsunuz..." sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:

"Biz adayımızı kazanmak için çıkartacağız"