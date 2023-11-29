Ali Yerlikaya ve Zafer Aktaş’ın imzasını taklit eden polis tutuklandı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memurunun, dönemin valisi şimdilerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın imzalarını taklit ederek 10 kişiye bin 500 dolar karşılığında ruhsat verdiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü, silah ruhsatı verilen bazı kişilerin dosyalarını incelerken 10 kişiye ait dosyada İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın imzasında bir tuhaflık sezdi.

İmzaların diğer dosyadaki imzalara benzemediğini fark eden şube müdürü, söz konusu dosyalardaki imzayı Aktaş'a gösterdi.

İmzaların kendisine ait olmadığını gören Aktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya bilgi verdi ve konuyla ilgili müfettiş görevlendirildi.

Taklit imzalar fark edildi: Harekete geçildi

Müfettişler tarafından yapılan ilk incelemede, söz konusu 10 dosyayı hazırlayan kişinin aynı memur olduğu belirlendi.

Dosyalar üzerinde yapılan kriminal incelemede de imzaların ve parafların sahte olduğu belirlendi.

Bunun üzerine ekipler çalışmalarını derinleştirerek dosyaları hazırlayan polis memuru, silah ruhsatı alan 10 kişi ve polis memuru ile ruhsat alacak kişileri tanıştıran av bayi sahibi bir kişiye yönelik operasyon düzenledi.

12 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 tabanca, 12 şarjör, 8 bin 285 mermi ile sahte 10 silah taşıma ruhsatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden polis memuru ile av bayisi sahibi tutuklanırken 10 kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)