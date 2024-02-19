Almanya'da çalınan lüks araç Tunceli'de bulundu Almanya’da çalınan ve Interpol Europol (Avrupa Polis Teşkilatı) tarafından uluslararası düzeyde aranan araç, Tunceli’de emniyetin düzenlediği operasyonla ele geçirildi.

İHA

Interpol Europol (Avrupa Polis Teşkilatı), Almanya'da çalınan lüks aracın peşine düştü.

Bu kapsamda Tunceli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında çalıntı olarak aranan gümrük kaçağı araç için harekete geçti.

2016'da Türkiye'ye giriş yaptı

2016 yılında Türkiye’ye giriş yaptığı ancak bugüne kadar çıkış yapmadığı tespit edilen gümrük kaçağı Volvo marka XC90 model araç, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucu Tunceli merkez Atatürk Mahallesi’nde, bir binanın kapalı otoparkında ele geçirildi.

El konulan aracın şasi numarasından yapılan sorgulamasında, Interpol Europol Daire Başkanlığınca Almanya’dan çalıntı araç olarak uluslararası düzeyde arandığı tespit edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)