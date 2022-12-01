Almanya’da öldürülen Kazım Tatar Tunceli’de defnedildi

Türkiye tatilinden döndükten sonra Almanya'da parçalanmış cesedi bulunan Kazım Tatar'ın cinayeti aydınlatıldı.

Almanya'nın Moers kentinde terzilik yapan 56 yaşındaki Kazım Tatar, geçen yaz tatilinde memleketi Tunceli'ye geldi.

12 Eylül'de Türkiye tatilinden döndüğünden bu yana kayıp olan Kazım Tatar'ın kaybolduktan sonra 7 Ekim'de evinde yangın çıktı.

Alman polisi inceleme yaptı

Yangını delilleri yok etme çabası olarak değerlendiren Alman polisi, evde inceleme yaptı. Tatar'ın evindeki incelemenin ardından Duisburg polisi, cinayete dair ipuçlarına ulaştıklarını belirtti.

Polis, Tatar'ın cinayete kurban gittiği şüphesiyle hazırladığı afişleri kentin her noktasına asarken, savcılık da olaya ilişkin bilgi sağlayacak tanıklara 3 bin euro ödül verileceğini açıkladı.

Ormanda parçalanmış cesedi bulundu

Moers şehrinde kadavra köpeğiyle ormanda yapılan aramada, parçalanmış bir ceset gömülü bulundu. Yapılan otopside cesedin Kazım Tatar'a ait olduğu kesinleşti.

Oğlu ve akrabası tutuklandı

DHA'nın haberine göre; yürütülen soruşturmada Tatar'ın 20 yaşındaki oğlu ve 1 akrabası gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından cinayet şüphesiyle tutuklandı.

Sabah saatlerinde memleketi Tunceli'ye getirilen Kazım Tatar'ın, Tunceli Cemevi'ndeki cenazesine yakınları ve birçok kişi katıldı. Edilen duaların ardından helallik alınıp Tatar için cenaze namazı kılındı.

Yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı, bazılarının da fenalık geçirdiği Tatar'ın cenazesi, Aktuluk Mahallesi yakınlarındaki Solhum mevkisine götürülüp aile mezarlığında toprağa verildi.