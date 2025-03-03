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Haber Merkezi

Almanya'da panik dolu anlar...

Mannheim kentinde bir otomobil sürücüsü, trafiğe kapalı bir caddede Karnaval sezonunu kutlamak üzere geçit düzenleme töreni için bir araya gelen bir kalabalığın arasına daldı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre hızla seyreden otomobil, birçok kişiyi altına alarak ezdi.

1 ÖLÜ

Çevredekiler aracın ezdiği yaralılara müdahale ederken Alman polisi, olay yerine intikal etti.

Sağlık çalışanları yaralıları tedavi altına aldı.

Ekipler tarafından yapılan açıklamaya göre kazada en az 1 kişi yaşamını yitirdi.

"ŞEHİR MERKEZİNDEN UZAK DURUN"

Olay yerinde incelemeler sürerken Mannheim polisi, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurarak, halkı Mannheim şehir merkezinden uzak durmaları konusunda uyardı.

TERÖR SALDIRISI İDDİASI

Daha önce yaşanan araçlı terör saldırılarının ardından bu olayda da terör saldırısı iddiaları gündeme geldi.

13 Şubat 2025 tarihinde, Münih'te ver.di sendikası tarafından düzenlenen bir gösteri sırasında, 24 yaşındaki Afgan uyruklu bir sürücü, Mini Cooper marka aracıyla kalabalığa dalmıştı. Bu saldırı sonucunda 39 kişi yaralanmış, 37 yaşındaki bir kadın ve iki yaşındaki kızı iki gün sonra hastanede hayatını kaybetmişti.

2025 yılının Aralık ayında da, Magdeburg kentinde Noel pazarına yönelik ciddi bir saldırı gerçekleşmişti.

20 Aralık 2024 tarihinde, Suudi Arabistan doğumlu 50 yaşındaki Taleb al-Abdulmohsen, aracını bilinçli olarak kalabalığın içine sürerek 5 kişinin ölümüne ve 200'den fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu.