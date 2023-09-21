Amasya'da altın dolandırıcılığından gözaltına alındılar: Gazetecilere saldırdılar Kuyumculara düşük ayarlı altını '22 ayar' diye satarak 90 bin TL’den fazla haksız kazanç elde ettikleri iddia eden 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler adliyeye götürülürken gazetecilerin görüntülerini çekmesine tepki gösterdi.

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İHA

Amasya'ya Adana’dan gelen 54 yaşındaki A.R.G. ve Rize’den gelen 45 yaşındaki B.D., Kuyumcular Çarşısı'nda iki kuyumcuya girerek 22 ayar olduğunu söyledikleri 4 adet 14 ayar olan 66,39 gram düşük değerli altını bozdurdu.

İki zanlı, alışveriş sonucu 94 bin 415 lirayı alarak dükkanlardan ayrıldı.

Kuyumcu polise başvurdu

Altınların düşük ayarda olduğunu anlayan kuyumcular, polise başvurdu.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Şüpheliler yakalandı

Güvenlik kameralarını izleyen ekiplerin yaptığı araştırma neticesinde şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada 14 ayar 17 bilezik ve 50 bin TL ele geçirildi.

Adliyeye sevk edildiler

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kuyumcuların şikayetten vazgeçmesi üzerine zanlılar serbest bırakıldı.

Masumiyet karinesi cevabını verdi

Adliyeye sevk edilirken gazetecilerin görüntü çekmesine tepki göstererek, "Basına haber veriliyor. Çok ayıp bir şey." diyen B.D., bir gazetecinin "Ayıp olan nedir?" sorusuna "Masumiyet karinesi." cevabını verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)