Amasya'da bariyer zorbalarına ceza kesildi

Amasya Belediyesi'ne ait kapalı otoparktan turizm firmasına ait araçla çıkmak isteyen şahıslar ücret ödemeyi reddetti.

Görevli personelle tartışan şahıslar bariyeri zorlayarak elle açtı ve aracıyla çıkış yaptı.

Amasya Belediyesi, olayın güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Belediyeden yapılan açıklamada, "28 Ekim 2025 tarihinde kapalı otopark hizmet alanımızda S... T... firması yetkilileri tarafından ücreti ödemeden çıkış yapılmak istenmiş, görevli personelimize hakaret ve tehdit içeren sözlü saldırıda bulunulmuş, ardından otomatik bariyerin elle açılması suretiyle kamu malına zarar verilmiştir. Belediyemize ait tesislerde görev yapan personelimize yönelik hiçbir saygısızlık, saldırı ya da kamu malına zarar verme eylemi kabul edilemez" denildi.

Şahıslara 2 bin 953'er lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.