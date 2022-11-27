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    Amasya'da çakmak doldurulurken patladı; o anlar kameraya yansıdı

    Taşova ilçesinde 28 yaşındaki esnaf Tayyip Akgül'ün gaz dolumu yaptığı çakmak patlayarak alev aldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 27.11.2022 - 11:59
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 12:42
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    Amasya'da çakmak doldurulurken patladı; o anlar kameraya yansıdı

    Amasya'nın Taşova ilçesi Sanayi Mahallesi'nde lokanta işleten Tayyip Akgül, dün akşam saatlerinde müşterisinin isteği üzerine çakmağına gaz doldurmak istedi.

    Dolum sırasında çakmak aniden patlayarak, alev aldı.

    Saçında hafif yanıklar oluştu

    Akgül'ün saç ve sakallarında hafif yanıklar oluştu.

    O anlar kameraya yansıdı

    DHA'nın haberine göre, oanlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Amasya'da çakmak doldurulurken patladı; o anlar kameraya yansıdı ViDEO

    Amasya da çakmak doldurulurken patladı; o anlar kameraya yansıdı #1

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