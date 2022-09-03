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    Amasya’da çifte cinayet: Dini nikahlı eşini ve üvey oğlunu öldürdü

    Amasya’nın Taşova ilçesinde bir şahıs, dini nikahlı eşini ve üvey oğlunu tabancayla öldürerek kaçtı.
    • 03.09.2022 - 14:47
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    Amasya’da çifte cinayet: Dini nikahlı eşini ve üvey oğlunu öldürdü

    Amasya'nın Taşova ilçesinde köyde koyunculuk yaparak geçimini sağlayan 51 yaşındaki Kadir Y., bitişikteki akrabalarının bugün başlayacak düğünü öncesi sabah saatlerinde tartıştığı 47 yaşındaki dini nikahlı eşi Sunay Aslan Kaya ve 19 yaşındaki üvey oğlu Anıl Kadir Babal’ı tabancayla vurdu.

    Anne ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kanlar içindeki anne ve oğlunun cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

    Amasya’da çifte cinayet: Dini nikahlı eşini ve üvey oğlunu öldürdü #1

    Jandarma ekipleri bölgeye sevkedildi

    Kaçan katil zanlısını yakalamak için bölgeye jandarma komando ekipleri sevk edildi.

    "Bu olay oldu, yandık"

    Düğün hazırlığı yaparken şok cinayetle karşılaştıklarını anlatan yakınları Havva Yıldırım, "Bugün düğünümüz vardı. Misafirlerimiz gelmişti. Bu olay oldu. Yandık. Çok üzgünüz." diye konuştu.

    Amasya’da çifte cinayet: Dini nikahlı eşini ve üvey oğlunu öldürdü #2

    Amasya’da çifte cinayet: Dini nikahlı eşini ve üvey oğlunu öldürdü #3

    Amasya’da çifte cinayet: Dini nikahlı eşini ve üvey oğlunu öldürdü #4

    Amasya’da çifte cinayet: Dini nikahlı eşini ve üvey oğlunu öldürdü #5


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