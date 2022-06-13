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    Amasya’da çıkan hortum kamerada

    Amasya’da etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından hortum oluştu. O anlar kameralara yansıdı.
    • 13.06.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 12:47
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    Amasya’da çıkan hortum kamerada

    Türkiye bahar yağışlarına teslim oldu.

    Yağışlar nedeniyle birçok şehirde sel ve su baskınları yaşandı.

    O şehirlerden biri de Amasya.

    Fırtınadan sonra hortum çıktı

    Amasya'da taşkınların yanında Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Yılanoğlu kışlası mevkiinde hortum felaketi yaşandı.

    Hortumun şehrin üzerindeki hareketleri kameralara da yansırken kısa süreli görüntülerde arazide ortaya çıkan hortum nedeniyle bir evin çatısı uçtu, elektrik direkleri devrildi.

    Amasya’da çıkan hortum kamerada ViDEO

    Amasya’da çıkan hortum kamerada #1

    Can kaybı yaşanmadı

    Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması yüreklere su serpti.

    İl merkezi ve Ziyaret beldesinde de yağış nedeniyle taşkın oluştu. Bazı binaların giriş katlarını su bastı, araziler zarar gördü.

    Araçların sel sularına kapıldığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Vatandaşların araçlarını kurtarmaya çalıştığı o anlar büyük paniğe neden oldu.

    Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri, zarar gören binalarda su tahliyesi çalışması yaptı.

    Belediyeden yapılan açıklamada, "Şehrimizin farklı noktalarında yaşanan sel ve heyelan olaylarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Amasya’da çıkan hortum kamerada #2

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