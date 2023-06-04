Amasya'da düğünde maganda kurşunu emekli uzman çavuşu hayattan kopardı
İHA

Amasya'da Kuzgeçe köyündeki bir düğünde magandanın silahından çıkan kurşunun isabet ettiği 53 yaşındaki emekli uzman çavuş Mehmet Çelik, ağır yaralandı.

Çelik, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Şüpheli gözaltına alındı

46 yaşındaki şüpheli Sıtkı Ç. ise gözaltına alındı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Çelik, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.