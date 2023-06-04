Amasya'da düğünde maganda kurşunu emekli uzman çavuşu hayattan kopardı

İHA
Amasya'da Kuzgeçe köyündeki bir düğünde magandanın silahından çıkan kurşunun isabet ettiği 53 yaşındaki emekli uzman çavuş Mehmet Çelik, ağır yaralandı.
Çelik, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Şüpheli gözaltına alındı
46 yaşındaki şüpheli Sıtkı Ç. ise gözaltına alındı.
Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Çelik, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.