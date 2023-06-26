Amasya'da düğüne giderken kazada can veren çift defnedildi Amasya'da meydana gelen trafik kazasından sonra yanan otomobilde can veren Zafer Oktay ve eşi Elif Oktay, son yolculuklarına uğurlandı.

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İHA

Amasya Merzifon’dan Gümüşhacıköy’e doğru yakınlarının düğünü için yola çıkan 45 yaşındaki Zafer Oktay’ın kullandığı otomobil, Karacaören köyü kavşağı mevkiinde arızalandı.

Arkadan gelen Sami Erboğa yönetimindeki otomobil arızalanan araca çarptı.

Çarpışma sonrası yangın meydana gelen otomobildeki Zafer Oktay, yanındaki eşi 43 yaşındaki Elif Oktay ve engelli annesi 90 yaşındaji Sultan Oktay yanarak olay yerinde can verdi.

Yaralanan diğer aracın sürücüsü ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Toprağa verildiler

Ela ve Açelya adlı iki çocukları bulunan Oktay çiftçi, Merzifon Kara Mustafa Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Feci kaza öncesi Zafer Oktay’ın kendisini telefonla aradığını belirten damadı Taner Suvak, “Köyden inip yanlarına gittik. Beş dakikanın içinde olanlar oldu. Emniyet şeridinde duran arabaya başka araç vurunca kaza oldu.” dedi.

"Bir ay sonra nişanımız vardı"

Çiftin kızları Açelya ile nişan hazırlığı yaptıklarını anlatan Suvak, “Bir ay sonra nişanımız vardı. Bir yakınımızın düğününe gidiyorlardı. Ama maalesef bu acı olay yaşandı” diye konuştu.

Cenaze namazına AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ile Hasan Çilez, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ve Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da katıldı.