Amasya'da 90 yaşına merdiven dayayan Ahmet Aydoğan, elleriyle diktiği metrelerce yüksekteki elma ağaçlarına merdivenle tırmanıp en üst basamakta meyve topluyor.

Amasya'da çalışkanlığıyla görenleri şaşırtan Ahmet Aydoğan, sağlıklı yaşamı sürdürmek için sofrasından elma, ceviz ve yoğurdu eksik etmediğini söyledi.

88 yaşındaki süper dedenin hayali, elmanın başkentinden ülkenin başkentinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne fidan dikmek.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NE DİKMEK İSTİYOR

70 yıl önce babasıyla birlikte diktiği elma ağaçlarına adeta gözü gibi bakan Ahmet Dede, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesine Amasya misket elması dikmeyi hedefliyor.

Amasya'da 'elma kurdu' Ahmet Dede'nin gözü Külliye'de ViDEO

FİDANLARI YURDUN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİYOR

Çocukluğunun geçtiği Taşova ilçesine bağlı Tatlıpınar köyündeki misket elması ağaçlarını gelecek kuşaklara taşımak isteyen evli ve 3 çocuk babası Aydoğan, aşıladığı fidanlarını yurdun dört bir yanına ve bir dönem işçi olarak çalıştığı Almanya’ya ücretsiz gönderdiğini anlattı.

"UZUN SÜRE SAKLANABİLİR VE DAYANIKLIDIR"

Yatay olarak kesildiğinde çekirdekleri yıldız şeklini alan coğrafi işaret tescilli misket elmasının ağacının 2 yılda bir meyve verdiğine dikkat çekerek ayırt edici özelliklerini sıralayan Aydoğan, "Amasya elması sert ve suludur. Kırağı düşmeden toplanmaz. Uzun süre saklanabilir, dayanıklıdır. Sandık içinde evin içine konulduğu zaman ayrı bir koku verir.” diye konuştu.