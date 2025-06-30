Amasya’da engelli yolcuyu araçtan indiren otobüs şoförüne ceza

Amasya’da belediye otobüsüne binmek isteyen bedensel engelli Burçin G. (33), otobüsün durağın 5 metre gerisinde durması üzerine bindi. Ancak şoför, durak dışında durduğu için tepki göstererek, “Otobüsü durak dışında durdurmayın” dedi. Burçin G., engelli kimlik kartını göstermesine rağmen tartışma devam edince, “Yüzde 45 engelliyim, ücretsiz seyahat hakkım var. Bütün otobüslere binebiliyorum” diyerek tepki gösterdi.

"HANIMEFENDİ BENİ RAHATSIZ EDİYOR, YOLUMA DEVAM EDEMİYORUM"

Olay anına ait görüntülerde şoförün, “Sayın yolcularım, kusura bakmayın. Elim ayağım titriyor, bu hanımefendi beni rahatsız ediyor. Yoluma devam edemiyorum. Sizi bir sonraki araca aktaracağım” dediği görülüyor.

SEYAHAT HAKKINI İHLAL ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ,

Şoförün, engelli yolcuyu araçtan indirdiği anların sosyal medyada paylaşılması sonrası Amasya Belediyesi zabıta ekipleri devreye girdi. Yapılan inceleme sonucunda, engelli yolcunun ücretsiz seyahat hakkının ihlal edildiği ve şoförün toplu ulaşım kurallarını çiğnediği belirlendi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Belediyeden yapılan açıklamada, “Otobüs şoförünün engelli bir yolcuyla tartıştığı ve yolcuyu durak dışında indirdiği tespit edilmiştir. Bu tutum, toplu taşıma düzenini bozmuş ve yolcunun mağduriyetine yol açmıştır. İlgili mevzuat gereği, şoför hakkında 2 bin 953 lira idari para cezai işlem uygulanmıştır” denildi.