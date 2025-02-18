Amasya’da fuhuş operasyonunda 6 tutuklama

İHA

Fuhuş yapan ve yaptıranlara geçit yok.

Son olarak Amasya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etmek suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet tüfek, 795 adet fişek, 56 adet kartuş, bin 600 dolar, 4 bin Özbek somu, ve 520 TL paraya el konuldu.

Adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli, mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.