Amasya'da hafif ticari araç, evin duvarına çarptı: 4 yaralı

AA & Ensonhaber

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Bulak köyünde sabah saatlerinde yaşanan kazada, 05 KL 715 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Ç., direksiyon hakimiyetini kaybedince araç, yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi.

Şiddetli çarpmanın etkisiyle evin bir bölümünde çökme meydana gelirken, araçta bulunan sürücü Ahmet Ç. ile birlikte Zehra, Ali Yiğit ve Eylül Ç. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.