Amasya'da ineğe kurt saldırısı: Yapay kuyruk taktılar Sahipleri, kesmeye kıyamadıkları ineklerinin durumuna çözüm için iplerden yeni kuyruk ördü.

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İHA

Amasya'da inek, kurt saldırısına uğradı.

Saldırı, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Hacı Abdullah Kışlası mevkisinde yaşandı.

Saldırı sonucu yaralanan ineğin kuyruğu koptu. Çaresiz hayvana ilk müdahale yapıldı.

İplerden kuyruk ördüler

Çiftçilikle geçimlerini sağlayan Serkan Karakuş ve eşi Münevver Karakuş, 10 yıllık ineklerini sağlığına kavuşturdu.

Karakuş çiftçi, sineklere karşı savunmasız kalan inek için iplerden yeni bir kuyruk ördü.

"Elimizden bu kadar geldi"

‘Göğ inek’ diye seslendikleri ve kesmeye kıyamadıkları ineklerinin yeni kuyruğuna kısa sürede alışacağına inandığını anlatan Serkan Karakuş, şöyle konuştu:

İneğimizin durumuna çok üzülmüştük. Sineklerden acı çekiyorduk. Böyle bir çare düşündük. Elimizden bu kadar geldi. Püsküllü, boncuklu bir kuyruk yaptık.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)