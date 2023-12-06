DHA
Düzensiz göçle mücadele devam ediyor.
Güvenlik güçleri, sınır hatlarında kaçak geçişlere izin vermiyor.
Bu kapsamda bir göçmen hareketliliği de Amasya'da yaşandı.
61 göçmen yakalandı
Ağrı’dan İstanbul’a giden T.S. yönetimindeki İran plakalı tır, öğle saatlerinde Taşova uygulama noktasında durduruldu.
Yapılan kontrollerde tırın dorsesinde, yaşları 18 ile 30 arasında değişen 1’i Bangladeş, 60’ı Afganistan uyruklu olmak üzere 61 kaçak göçmen yakalandı.
Sınır dışı edilecekler
Sürücü T.S. gözaltına alınırken, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen kaçak göçmenlerin parmak izleri alındı.
Ardından göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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