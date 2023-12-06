Amasya'da kaçak göçmen hareketliliği: Tır dorsesinden 61 kaçak göçmen çıktı Kentte ekipler tarafından yapılan uygulamaya takılan tırın dorsesindeki 1’i Bangladeş, 60’ı Afganistan uyruklu, 61 kaçak göçmen yakayı ele verdi.

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DHA

Düzensiz göçle mücadele devam ediyor.

Güvenlik güçleri, sınır hatlarında kaçak geçişlere izin vermiyor.

Bu kapsamda bir göçmen hareketliliği de Amasya'da yaşandı.

61 göçmen yakalandı

Ağrı’dan İstanbul’a giden T.S. yönetimindeki İran plakalı tır, öğle saatlerinde Taşova uygulama noktasında durduruldu.

Yapılan kontrollerde tırın dorsesinde, yaşları 18 ile 30 arasında değişen 1’i Bangladeş, 60’ı Afganistan uyruklu olmak üzere 61 kaçak göçmen yakalandı.

Sınır dışı edilecekler

Sürücü T.S. gözaltına alınırken, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen kaçak göçmenlerin parmak izleri alındı.

Ardından göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)