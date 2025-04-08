DHA
Kars’tan yola çıkıp peş peşe İstanbul yönüne giden koyun yüklü 2 tır, kent girişinde polis uygulama noktasında durduruldu.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarda arama yaptı.
KAÇAK GÖÇMENLERİ GÜÇLÜKLE UYANDIRDILAR
Aramalarda, tırların 2 katlı yatak kısımlarında yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.
Uyurken bulunan göçmenler, güçlükle uyandırıldı.
SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİLER
Tır şoförleri gözaltına alınırken, kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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