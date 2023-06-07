Amasya'da kayıp Zilal'in cansız bedeni bulundu Amasya'da yaşanan sel felaketinde suya kapılarak kaybolan Zilal Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.

İHA

Amasya'nın Kışlacık köyüne piknik yapmaya giden 3 kişinin içindeki otomobil suya kapıldı.

Serkan Şahin kurtulurken, eşi Zilal Şahin ve arkadaşı Murat Ekşi otomobille birlikte sürüklendi.

Şahin'in durumu bildirmesi üzerine araçtaki kayıp iki şahsın bulunması için çalışma başlatıldı.

Cansız bedenleri çıkarıldı

Kayıplardan Murat Ekşi'nin cansız bedenine iki gün önce ulaşıldı.

AFAD, jandarma, özel idare ve Samsun Emniyet Müdürlüğü su altı arama ekiplerince aranan Zilal Şahin'in de cansız bedeni bulundu.

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "4 Haziran günü sel felaketinde kaybolan 2. vatandaşımızın da cenazesi bulunmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, arama çalışmalarında görevli personelimize teşekkür ediyor, böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz." denildi.