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Amasya'da kendisine havlayan köpeği taş ve sopayla dövdü

Kent merkezinde bir şahıs havlamasından rahatsız olduğu köpeğe taş ve sopayla şiddet uygularken o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DHA DHA
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Amasya'da hayvana şiddet görüntüleri tepki çekti.

Akbilek Mahallesi’nde yaşanan olayda sokakta yürüyen kimliği belirsiz kişi, havalamasından rahatsız olduğu köpeğe yerden aldığı taşı fırlattı, ardından da sopayla vurmaya başladı.

Köpeğin can havliyle havlayıp kaçarak uzaklaşmasının ardından şüpheli, olay yerinden hızla ayrıldı.

SANİYE SANİYE KAMERADA

Yaşanan şiddet anları, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahalleli, olay sonrası hayvana yönelik şiddete tepki göstererek, saldırganın bir an önce tespit edilip cezalandırılmasını istedi.

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