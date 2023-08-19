Amasya'da kötü koku yayılan evde yalnız yaşayan kişinin cansız bedeni bulundu Amasya'da bir evden kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine adrese gelen ekipler pencereden girdiği evde yalnız yaşayan adamın cansız bedenini buldu.

DHA

Amasya merkez Şeyhcui Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın 2'nci katından kötü koku yayıldığını fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekipler zili çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca itfaiye merdiveni yardımıyla pencereden eve girdi.

Ekipler yalnız yaşayan 55 yaşındaki Mustafa Yıldırım'ı hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Yapılan kontrolde Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kısmen çürümüş

İlk belirlemelere göre vücudunda herhangi bir ize rastlanmayan Yıldırım'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna

Vücudunun kısmen çürümeye başladığı belirlenen Yıldırım'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopside belli olacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.