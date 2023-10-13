Amasra'da maden faciasında hayatını kaybedenler anıldı TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında geçen yıl 14 Ekim'de meydana gelen patlamanın 1'inci yıldönümünde hayatını kaybeden 43 madenci için kuyu başında da anma programı düzenlendi.

DHA

Türkiye 14 Ekim 2022'de Amasra'daki maden faciasıyla sarsıldı.

43 madencinin hayatını kaybettiği facia Türk halkını yasa boğdu.

Hayatını kaybedenler facianın 1. yıl dönümünde anıldı.

Facianın yaşandığı maden ocağında Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte, faciada ölen madenciler için dualar edildi.

Törende, 43 madencinin adının yer aldığı Maden Şehitliği Anıtı'nın açılışı yapıldı.

"Hiç aklımızdan çıkmadı"

Anma törenine katılan maden şehidi Öner Yıldız'ın babası İsmail Yıldız, "Bizim elimizden gelen başka bir şey yok. Ancak dua ediyoruz. Bizim de yarın mevlidimiz var, biz de oğlumuzu anacağız. Oğlumu kaybedeli tam 1 yıl oldu, hiç aklımızdan çıkmadı. Ölünceye kadar da çıkmayacak. Bu acı yüreğimize saplandı kaldı. Acının yüreğimizden çıkmasının imkanı yok, yapacak bir şeyimiz yok. Oğlumuzun mezarına giderek dua ediyoruz" diyerek gözyaşı döktü.

"Onların bizim canımızdı"

Dua edilirken ağlayan madenci Olcay Günenç (36), "Ben 2009 yılında madende işbaşı yaptım, bugün çok duyguluyuz, çünkü 43 madenci arkadaşımızı şehit verdik. Bizim için çok acı bir gündü. Onlar bizim için canlarından oldular. Elimiz kolumuz bağlı, burada duaların okunmasıyla o anları aynı şekilde yaşadım. Onların bizim canımızdı" dedi.

"Bu faciada yaşanılanlar ders oldu"

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil de "Bu olaydan sonra büyük sıkıntılar yaşadık. Burada 43 arkadaşımız vefat etti, hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu olaylardan ders çıkarmamız gerekir. İşçilerimize iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli desteği veriyoruz. Bu faciada yaşanılanlar ders oldu. Bu kazadaki sebep ve sonuçları devam eden davaları takip ederek, suçu olanların en ağır cezayı almaları için takip ediyoruz. Allah bir daha böyle kazalar bizlere yaşatmasın" diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)