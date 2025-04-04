Amasya'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

İHA
Amasya’nın Suluova ilçesi Eski Çeltek Mahallesi mevkiinde Serhat D. yönetimindeki minibüs, Mustafa Tarık D.'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
7 YARALI
Sürücülerin yanı sıra Bedriye D. ve minibüsteki Erdem C., Berkay A., Bünyamin T. ile Eren T. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Suluova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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