Amasya'da müezzin gençleri sınava yetiştirdi Amasya'da bir müezzin, geçtiğimiz haftasonu yapılan Yükseköğretim Kurumlar Sınavına (YKS) girmek için görev yaptığı İlahiyat Fakültesi Camii'nin bulunduğu yerleşkeye son anlarda gelen genç adayları motosikletiyle sınava yetiştirdi.

İHA

Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesi içinde bulunan İlahiyat Fakültesi Camii'nde görev yapan müezzin Nazmi Pala, sınava az bir zaman kala geciken gençleri görünce motosikletine binip yardımlarına yetişti.

Peş peşe tur atıp sınav salonlarına girmelerini sağladı.

"Son ana kadar kardeşlerimizi sınava yetiştirmenin gayretinde oldum"

Gelecek umutları kuran gençlere başarılar dileyip dua ettiğini anlatan 37 yaşındaki Pala, “Son ana kadar kardeşlerimizi sınava yetiştirmenin gayretinde oldum. Ümit ederim ki bu kardeşlerimiz sınav sunucu güzel bölümlere yerleşirler. Bizim de çabamız, gayretimiz boşa gitmemiş olur” dedi.

Amasya Üniversitesi ve Amasya Müftülüğü yetkilileri de Pala'yı tebrik etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)